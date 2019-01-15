Yaralı Karaca Yavrusuna Jandarmadan Şefkat Eli
1 saat önce
Yaralı karaca yavrusuna jandarmadan şefkat eliGİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde tüfekle vurulan ve yaralı olarak bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.
Yaralı karaca yavrusuna jandarmadan şefkat eli
GİRESUN - Giresun
'un Görele
ilçesinde tüfekle vurulan ve yaralı olarak bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Haydarlı
köyü yolu üzerinde yaralı karaca olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek karacaya sahip çıktı. Av tüfeği ile yaralandığı ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen yavru karaca, battaniyeye sarılarak Görele İlçe Jandarma
Komutanlığı'na getirildi. Burada bir veteriner hekim tarafından ilk muayenesi ve tedavisi yapılan karaca, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi
Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Öte yandan jandarma ekipleri karacayı av tüfeği ile vuran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:53 Kaynak: İHA
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