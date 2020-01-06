Yaralı karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı - Son Dakika

Yaralı karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı

7 saat önce

Türkeli-Ayancık kara yolunda yüksek setten atlayarak yaralanan karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı.

Yaralı karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı, System.String[]

Türkeli- Ayancık kara yolunda yüksek setten atlayarak yaralanan karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı.


Alınan bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde esnaflık yapan Turgay Karabulut, Mehmet Çelik ve Sadık Kaymakçıoğlu, Ayancık ilçesine otomobille seyir halindeyken Türkeli-Ayancık karayolu üzerinde yüksek setten atlayarak yaralanan karaca yavrusunu görerek, araçlarını durdurup yaralı karacaya yardım eli uzattılar.


Ayağında kırık olduğu tahmin edilen karaca için vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, karacayı tedavisi için Ayancık'taki bir veteriner kliniğine getirdiler. - SİNOP

Çatalzeytin, Kastamonu, Türkeli, Ayancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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