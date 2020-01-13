Yaralı karacanın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika
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Yaralı karacanın imdadına jandarma yetişti

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin yaralı olarak bulduğu karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı karacanın imdadına jandarma yetişti, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin yaralı olarak bulduğu karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.


İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, vatandaşların ihbarıyla yaralı bir karacanın olduğu bilgisini aldı. Yaralı karacanın olduğu yere intikal eden jandarma ekipleri, karacayı alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Ekipler, 'Garip' adını verdikleri yaralı karacayı 1 gün karakolda baktıktan sonra tedavisinin daha iyi bir şekilde yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.


Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından alındıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne bırakılan yavru karacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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