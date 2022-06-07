Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı - Son Dakika
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Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı

07.06.2022 13:50
Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 3 orman işçisi, yaralı halde buldukları yavru karacanın bacağını sarıp, sütle besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 3 orman işçisi, yaralı halde buldukları yavru karacanın bacağını sarıp, sütle besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Cide Aydos Orman Bölge Şefliği'nde kesim işçisi olarak çalışan Fatih Süzen ile Vural ve Arif Çeçen kardeşler, ormanda bacağından yaralı bir yavru karaca buldu. Yırtıcı hayvan saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen karacaya ilk müdahale orman işçilerince yapıldı. Yarası temizlenerek sarılan karaca, sütle beslendikten sonra DKMP İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karacanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.


Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı
Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı
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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

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