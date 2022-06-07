Cide Aydos Orman Bölge Şefliği'nde kesim işçisi olarak çalışan Fatih Süzen ile Vural ve Arif Çeçen kardeşler, ormanda bacağından yaralı bir yavru karaca buldu. Yırtıcı hayvan saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen karacaya ilk müdahale orman işçilerince yapıldı. Yarası temizlenerek sarılan karaca, sütle beslendikten sonra DKMP İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karacanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.