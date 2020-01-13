Yaralı karacaya tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı karacaya tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı karacaya tedaviye alındı

7 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ormanlık alanda bacağından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Yaralı karacaya tedaviye alındı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ormanlık alanda bacağından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Suçıkağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bacağından yaralı karacayı gören vatandaşlar, İskenderun Belediyesi'ne bilgi verdi. Ormanlık alana gelen zabıta ekipleri, yaralı karacayı alıp, İskenderun Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafundan ilk müdahalesi yapılan karaca, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, karacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını belirtti.


İskenderun Belediyesi, İskenderun, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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