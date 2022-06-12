Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı, AA muhabirine, karacaya ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Keneler vardı, onları vücudundan uzaklaştırdık." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaralı karacayı biberonla besleyip tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler - Son Dakika

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