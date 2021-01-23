Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı - Son Dakika

Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

23.01.2021 17:54

Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı Bartın'da köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

BARTIN - Bartın'da köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Yaralı karacaya kalp masajı yapan vatandaşın çabası ve bu sırada, "Hadi canım, hadi yavrum, hadi bebeğim, hadi çocuğum" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı.

Bartın'da köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde Ağa köyünde yaşayan Sefa Kaya yol kenarında yaralı bir karaca buldu. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı kucağına alıp evinin bahçesine kadar taşıyan Kaya, karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Kaya'nın karacayı hayata döndürmek için verdiği çabaya rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı
Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı
Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı
Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

Bartın, Kalp, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı - Son Dakika


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