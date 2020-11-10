Yaralı karacayı tedavi ettirdi - Son Dakika

Ordu'da bir vatandaş yol kenarında yaralı halde bulduğu karacayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Dans öğretmeni Murat Yüksel Çelebi, Çaybaşı ilçesinden Ünye ilçesine gelirken yol kenarında fark ettiği karacayı aracına alarak veterinere götürdü. Veterinerde tedavi edilen yaralı karacanın ayaklarında kırık tespit edildi. Burada tedavisi yapılan karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek. - ORDU