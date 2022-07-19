Biri silahla diğeri bıçakla yaralanan karı-kocadan ilginç savunma - Son Dakika
Üye Girişi

Biri silahla diğeri bıçakla yaralanan karı-kocadan ilginç savunma

19.07.2022 09:44

Biri silahla diğeri bıçakla yaralanan karı-kocadan ilginç savunma Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı Adana'da biri bıçakla yaralanan, diğeri de silahla vurulan karı-kocanın ikisi de olayı farklı anlattı.

Biri silahla diğeri bıçakla yaralanan karı-kocadan ilginç savunma

Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı

ADANA - Adana'da biri bıçakla yaralanan, diğeri de silahla vurulan karı-kocanın ikisi de olayı farklı anlattı. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuklu Aytekin ve Eda Y. çiftinin şiddetli geçimsizlikten dolayı arası bozuldu. Çift bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Olay günü Aytekin Y., eşinin yaşadığı eve gelerek onunla tartışıp darp etti. Tartışma sırasında çiftin komşusu Emrah K. da eve geldi. Kısa süre sonra çiftin evinden bir el tabanca sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aytekin Y.'yi tabancayla bacağından, Eda Y.'yi ise bıçakla kalçasından yaralanmış halde buldu. Yaralı çift ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Emrah K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade veren Eda Y.'nin kendisini yaralayanın eşi olduğunu söyleyerek, "Eşimle aramız kötüydü. Eve gelip beni darp etti. Bu sırada komşumuz Emrah K. yardım çığlığımı duyarak eve geldi. Kocam araya girmek isteyen Emrah K. ile onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı. Sonra tabanca sesi duydum ve eşimin de yaralandığını gördüm" dediği öğrenildi.

Tedavisi süren Aytekin Y. ise ilk ifadesinde karısının kendisini Emrah K. ile aldattığını, kavganın bu sebepten çıktığını ve Emrah K.'nın kendisini tabancayla yaralayıp kaçtığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı Karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı Karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biri silahla diğeri bıçakla yaralanan karı-kocadan ilginç savunma - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Biri silahla diğeri bıçakla yaralanan karı-kocadan ilginç savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement