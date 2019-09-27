Yaralı kartal tedavisinin ardından doğaya salındı
1 saat önce
Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:06 Kaynak: AA
Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından iki gün önce yaralı halde bulunan kartal, Giresun Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Koruma altına alınan kartalın ilk yapılan muayenesinde kanadından yaralandığı belirlendi.
Tedavisinin ardından kartal ilçe kırsalında yeniden doğaya salındı.
Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi Deprem anında kaçanları gülerek izleyen vatandaş kamerada Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı