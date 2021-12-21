Konya'da yol kenarında yaralı bulunan kartal tedavisini ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kartal, tedavisini ardından doğaya bırakıldı.
Bozkır-Seydişehir kara yolu Ortakaraören Mevkisi'nde sürücü Hakan Yıldız, kanadından ve dilinden yaralanmış kartal buldu.
Yıldız, yaralı kartalı Seydişehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti.
Ekipler, yaralı kartalı ilçedeki veteriner hekimde tedavi ettirmesinin ardından doğaya bıraktı.
Kaynak: AA
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