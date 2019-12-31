Yaralı kartala evinde bakıyor - Son Dakika
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Yaralı kartala evinde bakıyor

6 saat önce

BAYBURT'ta, tavukları avlamaya çalışırken yaralanan kartala, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir sahip çıktı.

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BAYBURT'ta, tavukları avlamaya çalışırken yaralanan kartala, çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir sahip çıktı. Tekdemir, tedavisini yaptırıp, evde besleyip, bakımını yaptığı kartalı, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salacak.

Merkeze bağlı Kop köyündeki çiftlikte tavukları avlamaya çalışan kartal, yere çarpıp yaralandı. Çiftlik sahibi Orhan Atlıhan Tekdemir, yaralı bulduğu kartalı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Tekdemir, 'Paşa' adını verdiği, besleyip, bakımını yaptığı kartalı, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salacak.

?Orhan Atlıhan Tekdemir, " Kartal, çiftlikteki hayvanlarıma niyetlenmişti. Yere sert inişi sırasında sendeledi. Kendinden geçmişti. Sobayı yaktım, elimle sosis yedirdim. Veterinere götürdüm. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Uçmakta biraz tereddüt yaşıyor. İyileşene kadar bakmaya devam edeceğiz. Her ne kadar tavuklarımızı yese de ona sahip çıkacağız" dedi.


Çiftlik, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
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