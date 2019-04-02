Son Dakika Haberleri: Yaralı Kartala Sahip Çıktılar

Yaralı Kartala Sahip Çıktılar

10 dakika önce

Yaralı kartala sahip çıktılarERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yaralı kartal hayvanseverler tarafından kurtarılarak Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Yaralı Kartala Sahip Çıktılar, System.String[]
Yaralı kartala sahip çıktılar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yaralı kartal hayvanseverler tarafından kurtarılarak Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Oltu'nun Güllüce Mahallesi'nde yaşayan Nazım Elibol Kumlu derede giderken yol kenarında uçamayan bir kartal gördü. Kartalın uçamadığını fark eden Elibol, yaralı kartalın diğer hayvanlar tarafından zarar görmemesi için alarak köye getirdi. Evdeki samanlıkta kasanın içerisinde iki gün yaralı kartala bakan hayırsever vatandaş Elibol, Milli Parlak Müdürlüğü yetkililerini arayarak kartalı almalarını istedi.
Hayvansever Beycan Onat, Oltu'ya getirdikleri kartalı iki gün boyunca besledikten sonra Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Yağmur Çelik'e teslim etti. Kartal, gerekli kontroller yapılarak Erzurum Milli Parklardan gelecek görevlilere teslim edilecek. Kartalın hayvan hastanesindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:30 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Dorukhan'ın Bonservisini Belirledi Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Kartala Sahip Çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]