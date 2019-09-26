Yaralı kartalı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde silahla yaralanmış ve ayağı kırık bulunan yılan kartalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesinde "dış sabitleyici" yöntemiyle tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, ilçe çevresinde buldukları, avcıların silahla vurduğu yaralı yılan kartalını AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine getirdi.

Bir ayağında kırık olan ve farklı yerlerinde yaraları bulunan kartal, merkezdeki ilk müdahalelerin ardından hayata tutundu.

AKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Yaprakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kartalı ilk gördüklerinde durumunun iyi olmadığını söyledi.

Kartalın kırık ayağına, farklı parçalı kemik kırıklarına uygulanan "dış sabitleyici" yöntemiyle müdahale etme kararı verdiklerini belirten Yaprakçı, ameliyata aldıkları yılan kartalına bu yöntemi başarıyla uyguladıklarını dile getirdi.

Yaprakçı, geçen haftadan bu yana tedavisini sürdürdükleri kartalın tamamen iyileşmesi için ekip arkadaşlarıyla özverili ve dikkatli çalıştıklarını anlattı.

Dış sabitleyici konusunda makine mühendisleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini bildiren Yaprakçı, "Dış sabitleyici yöntemiyle tavşanları da iyileştiriyoruz. Tavşan kemiklerinin, vahşi hayatta yırtıcı kuşların kemiklerine çok yakın olması nedeniyle elde ettiğimiz sonuçlar benzer oldu. Çok başarılı sonuçlar aldık." dedi.

"Kartal ayağını kullanmaya başladı"

Dış sabitleyicilerle tedavi yönteminin kullanım alanının geniş olduğunu ifade eden Yaprakçı, "Hepsini başarıyla uygulayabiliyoruz. Yılan kartalında da bunu uyguladık ve kartalın ayağını kullanmaya başladığını gördük. Dış sabitleyiciler kemiğin görevini geçici olarak devralıp canlının ayağını kullanmasına izin veriyor." şeklinde konuştu.

Yaprakçı, kartalın tamamen iyileşmesinden sonra sabitleyiciyi bacağından çıkaracaklarını bildirdi.

Bu yöntemle yaban hayvanlarının iyileştirilmesini Türkiye'de birkaç merkezin yapabildiğini belirten Yaprakçı, tedavisi devam eden kartalın kısa süre sonra doğal yaşama salınacağını kaydetti.