Son Dakika Haberleri: Yaralı Kaya Kartalı ile Ebabil Kuşu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kaya Kartalı ile Ebabil Kuşu Tedavi Altına Alındı

44 dakika önce

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı ile Ebabil kuşu kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı Kaya Kartalı ile Ebabil Kuşu Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı ile Ebabil kuşu kuşu tedavi altına alındı.

Van'da, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos) ile Ebabil kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:38 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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