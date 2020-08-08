Yaralı kaya kartalı ile kızıl şahin tedavilerinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Eskişehir'de, yaralanmış bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veterinerlerine teslim edilen kaya kartalı ve kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kaya kartalının elektrik çarpması nedeniyle paraliz durumunda bulunduğu belirtilerek, tedavisi ve rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından Laçin mevkisinde tekrar doğaya bırakıldığı bildirildi.

Kızıl şahinin ise araç çarpması sonucunda travma geçirdiğini belirten yetkililer, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından şahinin Hayvanat Bahçesi'ne getirildiğini ifade ettiler.

Başarılı geçen tedavi sürecinin ardından yaralı olarak bulunduğu Dağküplü mevkinde doğaya salındığı ifade edildi.