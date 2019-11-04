Son Dakika Haberleri: Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

6 saat önce

Konya'nın Halkapınar ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı kaya kartal tedavi altına alındı.

Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı, System.String[]

Konya'nın Halkapınar ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı kaya kartal tedavi altına alındı.

İvriz Mahallesi'ndeki Kocadere Mağarası mevkisinde Ümit İpekoğlu, arkadaşları ile gezinti yaptığı sırada bir kayanın üzerinde yaralı vaziyette bulduğu kaya kartalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine verdi.

Kartalın av tüfeği ile vurularak yaralandığını tespit eden ekipler ise, yaralı kartalının tedavisinin yapılması için Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Halkapınar, Kartal, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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