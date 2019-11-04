Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı
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Konya'nın Halkapınar ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı kaya kartal tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Konya'nın Halkapınar ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı kaya kartal tedavi altına alındı.
İvriz Mahallesi'ndeki Kocadere Mağarası mevkisinde Ümit İpekoğlu, arkadaşları ile gezinti yaptığı sırada bir kayanın üzerinde yaralı vaziyette bulduğu kaya kartalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine verdi.
Kartalın av tüfeği ile vurularak yaralandığını tespit eden ekipler ise, yaralı kartalının tedavisinin yapılması için Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
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