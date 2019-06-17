Son Dakika Haberleri: Yaralı kazazede askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Yaralı kazazede askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Yaralı kazazede askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Silopi'de meydana gelen trafik kazasında iki tırın arasında kalarak bacağından yaralanan kişinin helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:48 Kaynak: AA
TSK, Şırnak, Silopi
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