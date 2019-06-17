Yaralı kazazede askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:48 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Silopi'de meydana gelen trafik kazasında iki tırın arasında kalarak bacağından yaralanan kişinin helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
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