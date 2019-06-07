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Yaralı keçiye şefkat eli

57 dakika önce

Samsun'un Ayvacık ilçesinde ayağı kırık bir vaziyette bulunan 'elik keçisi'ne, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı şefkat elini uzattı.

Yaralı keçiye şefkat eli, System.String[]
Samsun'un Ayvacık ilçesinde ayağı kırık bir vaziyette bulunan 'elik keçisi'ne, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı şefkat elini uzattı.

Ayvacık ilçesinde ayağı kırık bir vaziyette vatandaşlar tarafından bulunan elik keçisi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Yaralı minik keçinin, jandarma ekiplerince gerekli müdahale ve tedavilerin yapılması amacıyla Samsun Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği ve oradan da doğaya salınacağı öğrenildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:13 Kaynak: İHA
Samsun, Ayvacık, Jandarma, Güncel
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