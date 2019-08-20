Son Dakika Haberleri: Yaralı keçiyi güvenlik korucuları buldu
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Yaralı keçiyi güvenlik korucuları buldu

1 saat önce

Adıyaman'ın Kömür beldesi Kaşlıca köyü bölgesinde güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan yaralı dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı keçiyi güvenlik korucuları buldu, System.String[]
Adıyaman'ın Kömür beldesi Kaşlıca köyü bölgesinde güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan yaralı dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözüne ağaç parçası batan ve gözünün üst kısmından yaralanan yaralı dağ keçisini güvenlik korucuları fark etti. Yaralı dağ keçisini Kömür Jandarma Karakol Komutanlığına getiren güvenlik korucuları durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı dağ keçisini karakolda teslim alarak veteriner tarafından tedavi edildi. Gözündeki ağaç parçasını çıkartan veteriner, yaraya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra dağ keçisini doğaya saldı. - ADIYAMAN
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
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