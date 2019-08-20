Yaralı keçiyi güvenlik korucuları buldu
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Adıyaman'ın Kömür beldesi Kaşlıca köyü bölgesinde güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan yaralı dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
'ın Kömür beldesi Kaşlıca köyü bölgesinde güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan yaralı dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gözüne ağaç parçası batan ve gözünün üst kısmından yaralanan yaralı dağ keçisini güvenlik korucuları fark etti. Yaralı dağ keçisini Kömür Jandarma
Karakol Komutanlığına getiren güvenlik korucuları durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı dağ keçisini karakolda teslim alarak veteriner tarafından tedavi edildi. Gözündeki ağaç parçasını çıkartan veteriner, yaraya gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra dağ keçisini doğaya saldı. - ADIYAMAN
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