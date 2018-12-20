Son Dakika Haberleri: Yaralı Kedi İçin Polis Ekibi Seferber Oldu

Yaralı Kedi İçin Polis Ekibi Seferber Oldu

55 dakika önce

Adana'da otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, polis aracıyla götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

Yaralı Kedi İçin Polis Ekibi Seferber Oldu, System.String[]
Adana'da otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, polis aracıyla götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde zırhlı polis aracıyla devriye görevi yapan yunus timi, bir sokakta halkın toplandığını görünce kalabalığın olduğu yere gitti.

Kent sakinlerinin otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir kediyle ilgilendiğini öğrenen polisler, hayvanın tedavisi için seferber oldu. Yaralı kediyi ekip aracına alıp tedavinin gecikmemesi için siren çalarak ilerleyen polisler, kediyi bir hayvan barınağındaki veterinere teslim etti.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:06 Kaynak: AA

Yüreğir, Levent Mahallesi, Adana, Polis, Güncel
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