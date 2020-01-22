Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı - Son Dakika
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Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokakta kıvranan kediye ortaokul öğrencisi iki kuzen sahip çıktı.

Yaralı kediye iki kuzen sahip çıktı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokakta kıvranan kediye ortaokul öğrencisi iki kuzen sahip çıktı.


İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ortaokul öğrencisi Caner Selçuk ve Salih Okay isimli iki kuzen, sokakta yürürken kıvranan bir kedi gördü. Kedinin patilerinden yaralandığını fark eden kuzenler, kediyi yakaladıklarında büyük bir şok yaşadı. Kedinin ayağına bağlı bir misina olduğunu gören kuzenler, misinayı keserek, hayvanı hemen veterinere götürdü. Ücret almadan kediyi tedavi eden Veteriner Yusuf Yıldızgil, kediyi kangren olmaktan kurtardığını söyleyerek teşekkür etti. Veteriner Yıldızlıgil, "Kedimizin patisi aşırı derecede ödem oluşmuş, enfeksiyon kapmış, neredeyse kangren olmak üzere yetişmişler. Zaman kaybeden tedaviye başladık. Belki ayağını esiki gibi kullanamasa da hayatını sürdürebilecek. Bu arkadaşların bu davranışı beni çok mutlu etti. Bu kedinin halinin gördüm, kayıtsız kalmamaları çok sevindirici.Bende bu arkadaşların bu davranışından ötürü kendileri tebrik ediyor ve ücret almıyorum günlük bu canın tedavi masraflarını karşılayacağım" diye konuştu.


Yaralı kediyi kurtaran kuzenlerden Caner Selçuk, kediyi sahiplendiğini belirterek, bundan sonra başına böyle bir şey gelmemesi için çaba göstereceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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