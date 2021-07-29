YARALI KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ - Son Dakika

Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)

Adana'nın Kozan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Topallı Mahallesi'nde bir jandarma personeli, alevlerin arasında sokak kedisi fark etti. Yaralandığı belirlenen kediyi alarak güvenli bir yere götüren jandarma, hortumla üzerine su dökerek serinletmeye çalıştı.

Öte yandan, mahalle halkı da güvenli bölgelere toplanarak yangın söndürme çalışmalarını izliyor.