Yaralı kediye şefkat eli - Son Dakika

Malatya'da soğuk kış gününde gözünden yaralanmış halde sokakta kalan yavru kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından sahiplenince yeniden hayata tutundu. Tek gözünü kaybeden yavru kedinin şimdi sıcak bir yuvası var.



Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözünden yaralı halde soğuk kış gününde yaşam mücadelesi veren yavru kediyi gören Gülşah Sağlam, bu duruma duyarsız kalamayarak kediyi eve aldı. Yavru kediye yiyecek vererek besleyen sonrasında ise temizleyen Sağlam, gözü yaralı olan kediyi daha sonra Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirerek tedavi ettirdi. Sıcak bir yuva bulduğu için Gülşah Sağlam tarafından adı 'Şanslı' konulan yavru kedi kapsamlı olarak muayene edildi. Bir gözünü enfeksiyon nedeniyle kaybettiği belirlenen kediye, gerekli tıbbi müdahalelerde bulunuldu.



Veteriner Hekim Abuzer Karataş, tahminen 6 aylık olan kedinin gözünün birini kaybettiğini belirterek, "İltihaplaşma oluşan kediye hemen müdahale etti. Antibiyotiklerini verdik. Buraya getirdikleri için vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Yavru kediye sahip çıkan Gülşah Sağlam ise evde kedi beslediğini belirterek dışarıda yaralı halde gördüğü yavru kedinin durumuna çok üzüldüğünü söyledi. Kediyi eve alarak gerekli müdahaleleri yaptığını ancak gözünde ciddi bir sorun olması nedeniyle kediyi Malatya'ya getirdiğini söyleyen Sağlam, "Kedimizin tek gözü artık görmüyor. Ama en azından enfeksiyonun vücuda yayılmaması adına burada gerekli tüm işlemler yapıldı. Buradan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Bu arada tedavileri tamamlanan yavru kediyi, yine hayvansever bir vatandaş sahiplendi. Vural Karaman isimli hayvansever, yavru kediyi sahiplenerek, "Allah sizlerden razı olsun. Böyle duyarlı insanlar olduğu sürece bu ülke ayakta durmaya devam eder" dedi. Karaman daha sonra kediyi alarak evine götürürken, onu bulan ve hayata tutunmasını sağlayan Gülşah Sağlam ise gözyaşlarına hakim olamadı. - MALATYA