Yaralı kekliği kurtarmak için 4 kilometre yürüdü - Son Dakika

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyünde çobanlık yapan Bülent Erkan (40), yaralı bulduğu çil kekliği kurtarmak için büyükbaş hayvanları sahipsiz bırakıp 4 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdü. Burada kekliğin yanından ayrılmayıp su içirip, yiyecek veren Erkan, durumu yaban hayatı koruma müdürlüğüne bildirdi. Ancak ekipler gelmeden keklik öldü. Kekliğin yuvasını korumak için ineklerle mücadele ederken yaralandığını söyleyen Erkan, "Çok üzüldüm. Keşke yaşatabilseydim" dedi.
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi arasında bulunan Yedigöl köyünün Dikenli yaylasında hayvanları otlatan Bülent Erkan, yaralı bir keklik buldu. Kanadından ve ayağından yaralandığı için uçamayan kekliği bulunduğu yerden alarak hiç vakit kaybetmeden 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdü. Burada hayvana ilk müdahaleyi yapan Erkan, Erzurum'daki yaban hayatı cep telefonu ile arayarak durumu bildirdi. Kekliğe karton kutudan yuva yapan ve ona su ile yiyecek veren Erkan bir süre sonra ölen kekliği yaya evinin yanına gömdü.