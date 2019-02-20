Yaralı Keklik Tedavi Altına Alındı

Hakkari'de avcılar tarafından vurulan çil keklik, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'de avcılar tarafından vurulan çil keklik, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.



Hakkari'de avcılar tarafından vurulan ve duyarlı vatandalar tarafından bulunarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaralı çil keklik tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalesinde sağ kanadında kırık olduğu tespit edilen ve ilk müdahalesi yapılan çil keklik, daha sonra tedavisi burada mümkün olmadığından farklı bir ile gönderilmek üzere Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - HAKKARİ

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