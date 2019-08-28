Yaralı Kerkenez Kars'ta tedavi altına alındı
1 saat önce
Kars'ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Kars Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
'ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Kars'ta vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kerkenez, bir kutu içerisine konularak Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü getirildi. Burada yetkililere teslim edilen kerkenez, daha sonar Kafkas Üniversitesi Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek
Veteriner Hekimler tarafından tedavi altına alınan kerkenezin kanadın da problem olduğu belirlendi.
Kerkenez, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapıldıktan sonar yeniden doğal ortama bırakılacak. - KARS
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