Yaralı Kerkenez Tedavi Altına Alındı
54 dakika önce
Van merkez Tuşba Belediyesi çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.
Van
merkez Tuşba
Belediyesi çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.
Tuşba Belediye Başkanlığı çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez (Falco tinnunculus) kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:03 Kaynak: İHA
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