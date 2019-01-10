Son Dakika Haberleri: Yaralı Kerkenez Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kerkenez Tedavi Altına Alındı

54 dakika önce

Van merkez Tuşba Belediyesi çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Yaralı Kerkenez Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Van merkez Tuşba Belediyesi çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Tuşba Belediye Başkanlığı çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez (Falco tinnunculus) kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tuşba, Van, Güncel
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