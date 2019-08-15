Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
18 dakika önce
Elazığ'ın Keban İlçesi yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:33 Kaynak: AA
'ın Keban
İlçesi yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı. Bayındır
Köyünde oturan Halil Tarhan ve Erdem Tarhan tarlada kanadı kırık kerkenez buldu. Durumu bildirmeleri üzerine köy gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar
15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu tedavi için Elazığ Fırat Üniversitesi
Hayvan Hastanesi'ne götürdü.
Tedavinin ardından kerkenez doğaya bırakılacağı kaydedildi.
Ukrayna'dan gelip İzmir'e gelen kadın otel odasında istismara uğradı Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk