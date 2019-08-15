Son Dakika Haberleri: Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
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Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

1 saat önce

Elazığ'ın Keban İlçesi yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Keban İlçesi yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Bayındır Köyünde oturan Halil Tarhan ve Erdem Tarhan tarlada kanadı kırık kerkenez buldu. Durumu bildirmeleri üzerine köy gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu tedavi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.
Tedavinin ardından kerkenez doğaya bırakılacağı kaydedildi.
Bayındır, Elazığ, Keban, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:27 Kaynak: AA
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