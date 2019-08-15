Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
1 saat önce
Elazığ'ın Keban İlçesi yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:27 Kaynak: AA
'ın Keban
İlçesi yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı. Bayındır
Köyünde oturan Halil Tarhan ve Erdem Tarhan tarlada kanadı kırık kerkenez buldu. Durumu bildirmeleri üzerine köy gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar
15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu tedavi için Elazığ Fırat Üniversitesi
Hayvan Hastanesi'ne götürdü.
Tedavinin ardından kerkenez doğaya bırakılacağı kaydedildi.
Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu