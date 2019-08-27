Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

Sarıkamış'ta bir binanın bahçesinde Halim Şahan tarafından kanadı ve ayaklarından yaralı kerkenez bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilen yaralı kerkenez, Kars Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Kerkenezi yaralı halde bulan ve ilk tedavisini yapan Halim Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir binanın bahçesinde uçamayan kerkenez gördüğünü söyledi. Kerkenezin tedaviye alınması için ekiplere haber verdiğini ifade eden Şahan, şöyle konuştu:

"Kerkenezi uçamadığını görünce yakalayıp kontrol ettiğimde arka bacağından hafif yaralı ve kanadının kırık olduğunu fark ettim. Oksijenli suyla kanadını yıkadım, ondan sonra tentürdiyotla bacağını da aynı şekilde temizleyip sardım. Daha sonra yetkililere haber verdim. Yaralı kerkenezi görevlilere teslim ettik, inşallah kısa sürede yaban hayatına döner."