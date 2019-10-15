Son Dakika Haberleri: Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

1 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde askeri personel tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı, System.String[]

Van merkez Tuşba ilçesinde askeri personel tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.


Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde bulanan 6. Hudut Alay Komutanlığı'nda görevli askeri personel tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez (Falco Maumanni) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Askeri personelden teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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