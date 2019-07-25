Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı
2 saat önce
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.
Van Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.
Van'da duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 Kerkenez kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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