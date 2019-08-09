Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı
1 saat önce
Van'ın Özalp ve Muradiye ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan üç yaralı kerkenez kuşu tedavi altına alındı.
Van Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:08 Kaynak: İHA
'ın Özalp
ve Muradiye
ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan üç yaralı kerkenez kuşu tedavi altına alındı.
Özalp ve Muradiye ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan üç kerkenez kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşlar, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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