Yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

6 saat önce

Hakkari'de güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.

Yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı, System.String[]

Hakkari'de güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.


Yeni Mahalle üst kısımlarında güvenlik korucularının yaralı halde bulduğu kızıl akbaba için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan kızıl akbaba, daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılan kızıl akbabanın yediği bir yiyecekten zehirlendiği tespit edildi. Müşahede altında tutulan kızıl akbabanın iyileşmesi halinde doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ

Yeni Mahalle, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi
MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:16:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]