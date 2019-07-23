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Yaralı kızıl geyik yavrusu Afyonkarahisar'da tedavi altına alındı

47 dakika önce

Eskişehir'de ayağından yaralı bulunan kızıl geyik yavrusu, Afyonkarahisar'da tedavi altına alındı.

Eskişehir'de ayağından yaralı bulunan kızıl geyik yavrusu, Afyonkarahisar'da tedavi altına alındı.
Eskişehir kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan, sağ ön ayağına basamayan kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirilen geyik, burada tedavi altına alındı.
Muayenesinde ve röntgeninde geyiğin ön sağ ayağında çıkık olduğu tespit edildi. Geyik yavrusunun ayağı alçıya alınarak bandajla sarıldı.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır yaban hayatıyla ilgilendiklerini söyledi.
Kandır, şu ifadeleri kullandı:
"Her yıl genelde bir dişi bir erkek olmak üzere 2 geyik yavrusunu büyütüp doğaya salıyorduk. Fakat bu yıl gelen yavrularda problemler fazla. Sadece bir yavru, annesinden ayrıldığı için geldi. Diğerleri ise genelde köpek saldırısı ya da insandan kaçarken travma geçirme ya da başka travmatik sebeplerle merkezimize getirildi. Bu da gösteriyor ki bu sene yaban hayatı ile insan çatışması daha yoğun seyrediyor. Bunun sebebi de insanla yaban hayatlarının çok yakınlaşması, yaban hayvanlarının yaşam alanlarının daralması ve insan baskısının yoğun olması. Böyle giderse seneye daha fazla vakayla karşılaşmaktan endişeleniyoruz."
Yaban hayvanlarının yaşam alanı sınırlarının net olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kandır, "İnsan baskısının o bölgelerden uzaklaştırılması gerekir. Hayvanlara daha geniş, daha ferah yaşam alanların bırakılması nesillerin devamlılığı için önem arz ediyor." diye konuştu.
Yaralı kızıl geyik yavrusu Afyonkarahisar'da tedavi altına alındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskişehir, Yaban, Afyon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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