Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
1 saat önce
Sivas'ta büfe işletmecisinin bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı.
Sivas
'ta büfe işletmecisinin bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı. Çarşıbaşı
Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi'nde büfe işleten 50 yaşındaki Gökhan Yayman, büfe önüne yaralı kızın şahin bulup Orman İşletme Müdürlüğü
yetkililerine haber verdi.
Yetkililerce alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:22 Kaynak: AA
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