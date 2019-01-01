Son Dakika Haberleri: Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

1 saat önce

Sivas'ta büfe işletmecisinin bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı.

Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı, System.String[]
Sivas'ta büfe işletmecisinin bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı.

Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi'nde büfe işleten 50 yaşındaki Gökhan Yayman, büfe önüne yaralı kızın şahin bulup Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Yetkililerce alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Büfenin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:55:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]