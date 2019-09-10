Son Dakika Haberleri: Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda bitkin ve kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda bitkin ve kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Yaylagünü köyünde yaşayan Zafer Eroğlu, köyden ilçe merkezine geldiği sırada ormanlık alanda hareket etmekte güçlük çeken ve kanadı kırık bir kızıl şahin buldu.


Kızıl şahine su veren Eroğlu, daha sonra kuşu ilçedeki veteriner kliniğe getirdi.


Veteriner Hekim Gizem Şanlı tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, kanadında yara ve kırık olduğu belirlendi.


Yaralı şahinin, teslim edileceği Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Tunceli, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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