Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Çaydibi köyünde yaşayan Celalettin Yüksel, yol kenarında yaralı kızıl şahin gördü.

Yüksel, yaralı kuşu ilçe merkezine getirip esnaf ağabeyi Kadir Yüksel'e teslim etti.

Yetkililere haber veren Koruma ve Milli Parklar, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen ve ilk müdahalesi yapılan kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.