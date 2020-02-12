Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

6 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Çaydibi köyünde yaşayan Celalettin Yüksel, yol kenarında yaralı kızıl şahin gördü.

Yüksel, yaralı kuşu ilçe merkezine getirip esnaf ağabeyi Kadir Yüksel'e teslim etti.

Yetkililere haber veren Koruma ve Milli Parklar, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen ve ilk müdahalesi yapılan kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Çaydibi, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:42:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]