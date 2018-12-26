Son Dakika Haberleri: Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edilip, Doğaya Salındı

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edilip, Doğaya Salındı

47 dakika önce

ANTALYA'da karayolunda otomobil çarpması sonucu yaralanan ve Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen kızıl şahin, doğaya salındı.

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edilip, Doğaya Salındı, System.String[]
ANTALYA'da karayolunda otomobil çarpması sonucu yaralanan ve Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen kızıl şahin, doğaya salındı.

Antalya- Korkuteli karayolu üzerinde yaklaşık 10 gün önce uçamayan bir kızıl şahin gören Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan şahini yakalayarak muayene etti. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı belirlenen kızıl şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Burada veteriner hekimlerce muayene edilen kızıl şahinin kanatlarından yaralandığı belirlendi.

Bir hafta bakımı ve tedavisi yapılan kızıl şahine Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı veteriner hekimleri Akdeniz Bölgesi'ni çevreleyen sıra dağlara ithafen 'Toros' adını verdi. Kısa sürede iyileşen ve uçabilecek düzeye gelen Toros, bakımını yapan veteriner hekimler İsmail Zeybek ve Damla Atay tarafından doğaya salındı. İlk denemesinde kısa mesafe uçup konan Toros, ikinci denemesinde gözden kayboldu. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:53 Kaynak: DHA

Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel
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