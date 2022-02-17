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Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

17.02.2022 15:35
Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Denizli'de yaralı kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı.

Denizli'de yaralı kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı.

Sarayköy ilçesinde vatandaşlar yaralı bulunan kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Gerekli incelemelerin ardından Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kızıl şahinin vücudunda saçma tespit edildi.

Burada veteriner hekimlerin 15 gün süren tedavisi ardından ölçümleri ve numaralandırılması yapılan kızıl şahin doğaya salındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, yaralı halde buldukları kızıl şahini yetkililere ulaştırdıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Sarayköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika


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