Son Dakika Haberleri: Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
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Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

1 saat önce

Edirne'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı, System.String[]
Edirne'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında kanadından yara almış bir şahini fark eden vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine gelen DKMP ekipleri sol kanadından yaralanan şahine ilk müdahaleyi burada yaptı.
Veteriner kontrolünde tedavisine devam edilen şahin, kafese konularak iyileşme süreci için DKMP Edirne Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
DKMP Edirne Şube Müdürü Cüneyt Emrah Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadıdondurma köyünde yaşayan duyarlı bir vatandaşlın şahinin durumun görerek ekiplere haber verdiğini söyledi.
Kızıl şahinin avına manevra yaparken yaralanmış olabileceğini belirten Sert, tedavinin ardından doğaya bırakılacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:44 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Güncel
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