Son Dakika Haberleri: Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

1 saat önce

Bahşılı ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı, System.String[]
Bahşılı ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kırıkkale- Konya kara yolunda kanadından yara almış şahini fark eden Ali İşçi, yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yaralı şahin, Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:36 Kaynak: AA
İşçi, Konya, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:47:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]