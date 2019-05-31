Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
1 saat önce
Bahşılı ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Bahşılı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:36 Kaynak: AA
ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kırıkkale- Konya
kara yolunda kanadından yara almış şahini fark eden Ali İşçi
, yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yaralı şahin, Kırıkkale Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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