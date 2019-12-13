Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

İslahiye'de enerji nakil hatlarında çalışma yürüten işçiler, İncegedik Mahallesi kırsalında yol kenarında kızıl şahin buldu. Uçamayan ve kanadından yaralı olan şahin, vatandaşlar tarafından ilçe merkezine getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği'ne teslim edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızılı şahin, görevliler tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında
KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!

Son Dakika Haberleri
22:12 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
22:07 Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi - Son Dakika
22:06 Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika
22:06 Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]