Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor.

Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye hizmet binası yakınlarında, kar üzerinde hareketsiz bekleyen ve uçamayan bir şahinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Belediye görevlilerinin yaralı vaziyette bulduğu şahini, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Milli Parklar Şefliğine getirdiğini aktaran Ateş, "Doğal hayata sahip çıkmak adına bularak sahip çıktığımız ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen, kanadından yaralı kızıl şahini, Milli Parklar görevlilerimize teslim ettik. Sanıyorum, dış etkene maruz kalmış." dedi.

Milli Parklar Şefliğine teslim edilen şahinin tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi'ne teslim edileceği, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.