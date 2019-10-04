Son Dakika Haberleri: Yaralı Kızıl Şahin ve Kerkenez tedavi altına alındı
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Yaralı Kızıl Şahin ve Kerkenez tedavi altına alındı

21 dakika önce

Van'ın Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı Kızıl Şahin ve Kerkenez tedavi altına alındı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.


Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ile Gevaş ilçesinde yaralı olarak bulunan Kerkenez kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Gürpınar, Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
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