Yaralı kızıl şahine belediye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

Yaralı kızıl şahine belediye ekipleri sahip çıktı
AKSARAY'ın Yaprakhisar köyünde Ali İhsan Solak'ın bulduğu yaralı kızıl şahine belediye ekipleri sahip çıkıp, tedavi altına aldı.
Yaprakhisar köyünde oturan Ali İhsan Solak, arazide bulduğu kızıl şahinin yaralı olduğu fark edince Aksaray Belediyesi ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri yaralı şahini bulunduğu adresten alıp belediyeye ait sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine getirdi. Yılan ısırması sonucu yaralandığı üzerinde durulan şahin, tedavi altına alındı. Şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.