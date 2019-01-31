Yaralı Kızıl Şahine Jandarma Şefkati
50 dakika önce
Giresun'un Espiye ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı.
Giresun
'un Espiye
ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı.
İlçenin Gülbunu köyünde yaralı halde vatandaş tarafından bulunan kızıl şahin, Espiye Jandarma
Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alınırken, tedavisinin ardından yine aynı görevlilerce yeniden doğaya salındı. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:32 Kaynak: İHA
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