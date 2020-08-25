Yaralı kızıl şahine tedavi - Son Dakika

AKSARAY'ın Yaprakhisar köyünde, Ali İhsan Solak'ın bulduğu yaralı kızıl şahin tedaviye alındı.
Yaprakhisar köyünde oturan Ali İhsan Solak, arazide gördüğü kızıl şahinin yaralı olduğu fark edince Aksaray Belediyesi ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri yaralı şahini bulunduğu adresten alıp, belediyeye ait sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine getirdi. Yılan ısırması sonucu yaralandığı düşünülen şahin, tedavi altına alındı. Kızıl şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.