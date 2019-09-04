Son Dakika Haberleri: Yaralı kızıl tilki tedavi altına alındı
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Yaralı kızıl tilki tedavi altına alındı

2 saat önce

Kütahya'da ormanlık alanda yaralı bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı.

Yaralı kızıl tilki tedavi altına alındı, System.String[]

Kütahya'da ormanlık alanda yaralı bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı.


Bir vatandaş tarafından kent yakınındaki ormanlık alanda yaralı bulunan kızıl tilki, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi'ne getirildi.

Bacağında yarası olan hayvan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.


Tedavisine devam edilen kızıl tilkinin, doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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